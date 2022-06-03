«Серые рынки и локальный терроризм»: Украинское оружие обрушит безопасность в мире
Оружие, используемое в украинском конфликте, неизбежно проникнет на серый рынок и приведет к снижению безопасности в РФ и Европе, констатировал в эфире НСН Иосиф Линдер.
Ухудшение террористической обстановки во всем мире неизбежно даже после завершения конфликта на Украине, рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток ранее заявил, что значительная часть поставляемого Украине оружия окажется в руках представителей организованной преступности и приведет к росту незаконного оборота оружия. Шток напомнил про аналогичные проблемы после конфликтов в Африке и на Балканах.
«Любой военный конфликт в любой точке земного шара всегда связан с ухудшением криминогенной обстановки в соседних государствах. Так называемое "трофейное" оружие оказывается на серых рынках и бывает потом втянуто в те или иные криминальные конфликты или локальные военные конфликты. Это абсолютно единая тенденция для любого развития военного конфликта. Поэтому такие заявления имеют серьезные основания. Вопрос может стоять только в том, насколько именно ухудшится обстановка в европейских странах. А так дискутировать здесь не с чем. Естественно, террористическая активность может быть увеличена и на территории нашей страны. Задача наших спецслужб - обеспечить безопасность населения, однако исключить попадание части оружия на нашу территорию, конечно, нельзя», - предупредил эксперт.
По данным главы ассоциации, в Европе также на несколько лет упадет уровень безопасности, при этом местные правоохранительные органы нередко хуже справляются с террористическими угрозами, чем их российские коллеги.
«Все зависит от того, о каком временном отрезке мы с вами говорим. Естественно, уровень безопасности в Европе какое-то время будет не таким, и это не месяцы, это годы! Надо учитывать еще специфику работы европейской полиции и спецслужб, их дееспособность в ряде вопросов отличается в худшую сторону от РФ. У нас спецслужбы работают более жестко в плане противодействия терроризму, а европейские страны к таким методам не привыкли. Им нужно много времени, чтобы достичь какого-то результата в улучшении криминогенной обстановки», - заключил Линдер.
Ранее президент США Джо Байден в обращении к гражданам сообщил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия в стране. По его словам, вторая поправка к конституции США, по которой американцам можно владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом».
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