Избранником знаменитости стал американский музыкант, участник группы Liily Макс Морандо. До этого телеканал ABC передавал о помолвке пары после четырех лет отношений.

По информации издания, церемония бракосочетания артистов прошла в городе Палм-Спрингс в американском штате Калифорния 21 ноября.

Майли Сайрус уже была замужем за австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Они поженились в 2018 году после девяти лет отношений, но уже в 2019-м супруги расстались.

Ранее российская певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».