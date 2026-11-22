Певица Майли Сайрус вышла замуж
Американская певица Майли Сайрус вышла замуж. Об этом сообщает журнал People.
Избранником знаменитости стал американский музыкант, участник группы Liily Макс Морандо. До этого телеканал ABC передавал о помолвке пары после четырех лет отношений.
По информации издания, церемония бракосочетания артистов прошла в городе Палм-Спрингс в американском штате Калифорния 21 ноября.
Майли Сайрус уже была замужем за австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Они поженились в 2018 году после девяти лет отношений, но уже в 2019-м супруги расстались.
Ранее российская певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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