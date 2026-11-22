Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную неделю
Роспотребнадзор рекомендовал школам по возможности перейти на пятидневную неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Уточняется, что при оценке недельного графика следует учитывать, что при пятидневке ученики имеют больше времени для отдыха. Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трех каникул продолжительностью минимум семь дней.
В России в некоторых учебных заведениях пока сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят и по субботам. Решение о ее введении школы принимают самостоятельно.
Ранее Роспотребнадзор увеличил рекомендованную продолжительность дневного сна детей в детсадах, и теперь она составляет 2,5-3 часа вместо 2-2,5, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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