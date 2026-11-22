Уточняется, что при оценке недельного графика следует учитывать, что при пятидневке ученики имеют больше времени для отдыха. Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трех каникул продолжительностью минимум семь дней.

В России в некоторых учебных заведениях пока сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят и по субботам. Решение о ее введении школы принимают самостоятельно.

Ранее Роспотребнадзор увеличил рекомендованную продолжительность дневного сна детей в детсадах, и теперь она составляет 2,5-3 часа вместо 2-2,5, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».