Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом

Если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, то это будет самым печальным вариантом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана», - сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФЗерноУкраина
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