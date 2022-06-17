Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом
Если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, то это будет самым печальным вариантом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана», - сказал глава государства.
Также Путин подчеркнул, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины.
Ранее сообщалось, что США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.
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