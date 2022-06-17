Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом

«Есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана», - сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.

