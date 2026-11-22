Россиян предупредили о потере зубов из-за определенного способа употребления напитков
Согласно исследованиям стоматологов, большая проблема кариеса связана не с количеством сахара в рационе, а с частотой и скоростью его употребления. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на основателя сети тотальной имплантации «Зубы за один день» Залима Кудаева.
По его словам, опасность для зубов представляют не граммы десерта, а непрерывная «кислотная баня», в которой эмаль оказывается при длительном потреблении сладкого напитка, например, когда человек делает по глотку каждые пять минут.
При этом отдельная проблема связана и с самими напитками, добавил специалист. Он напомнил, что сода опасна не только сахаром, так как газировки имеют pH в диапазоне три-четыре, тогда как эмаль начинает разрушаться уже при 5,5.
Известно, что в результате экспериментов было зафиксировано, что ежедневное употребление кислых напитков стирает структуру зуба со скоростью до одного микрометра в сутки, что на порядок превышает естественный износ. Кудаев подчеркнул, что «диетические» версии напитков тоже не спасают от проблем, так как сахарозаменители убирают сахар, но лимонная кислота, размягчающая эмаль, остается в их составе.
Представители стоматологических ассоциаций говорят, что если люди все же пьют сладкие или кислые напитки, то лучше сделать это быстро и за один раз, чем растягивать на весь день. После рекомендуется прополоскать рот водой, а зубы чистить примерно через час, когда слюна восстановит pH и эмаль перестанет быть мягкой, отметил Кудаев.
Ранее врач-стоматолог, терапевт/хирург-пародонтолог сети стоматологических клиник «ИНТАН» Оксана Михеева в интервью НСН подчеркнула, что главный принцип экономии в стоматологии заключается не в отказе от необходимых процедур, а в предупреждении заболеваний.
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