Согласно исследованиям стоматологов, большая проблема кариеса связана не с количеством сахара в рационе, а с частотой и скоростью его употребления. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на основателя сети тотальной имплантации «Зубы за один день» Залима Кудаева.

По его словам, опасность для зубов представляют не граммы десерта, а непрерывная «кислотная баня», в которой эмаль оказывается при длительном потреблении сладкого напитка, например, когда человек делает по глотку каждые пять минут.

При этом отдельная проблема связана и с самими напитками, добавил специалист. Он напомнил, что сода опасна не только сахаром, так как газировки имеют pH в диапазоне три-четыре, тогда как эмаль начинает разрушаться уже при 5,5.