«Одно сломают, другое потеряют»: Украина не дождется от США «американского града»

Американцы боятся, что их современное оружие достанется «на распил» России, сказал в эфире НСН Евгений Норин.

США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина уже несколько месяцев просит у США высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS , которые также называют «американскими градом», но Вашингтон не спешит выполнять эту просьбу.

Вашингтон отказывается поставлять Украине РСЗО
«С точки зрения американцев, накачивание оружием Украины – это вполне себе осмысленная стратегия, и они намерены ее придерживаться дальше. Но американцы же не идиоты, они понимают, что вооружение будет теряться, доставаться российским войскам в качестве трофеев. Поэтому они очень сдержанно относятся к поставкам на Украину каких-то реально сложных штук. Поставят, например, какую-то тонкую электронику, аппаратуру связи, перехвата, а через неделю это теряется в условном Мариуполе и достается российской армии на распиливание и изучение. В этой связи они будут стараться поставлять что-то простое, но в огромном количестве», - сказал Норин.

По его словам, таким оружием нужно уметь пользоваться, а украинцев надо этому учить.

«Такие штуки требуют квалифицированного применения. Понятно, что украинцы могут научиться этому, но смысл? С их точки зрения, поставлять простое оружие - это разумная стратегия, чем давать им: одно сломают, другое потеряют», - указал военный эксперт.

При этом Норин отметил, что ни один вид оружия не может «неимоверно усилить» украинскую армию.

Володин призывает руководство США к ответственности за военные преступления против России
«Ни один образец оружия сам по себе не изменит ситуацию на Украине, просто надо отказываться от концепции супероружия. Не бывает такого, что у нас "Байрактары", поэтому мы выигрываем. Конкретное оружие может решать определенные задачи, но это не значит, что без него армия Украины развалится, а при его наличии она неимоверно усилится. Украинская армия сейчас интенсивно сопротивляется за счет комплекса, который включает в себя и легкие части территориальной обороны, вооруженные пехотным оружием, и артиллерию, и ПВО. Это все работает, как единая система», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы государств, поставляющих оружие Украине, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

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ФОТО: topwar.ru
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраина
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