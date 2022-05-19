«Одно сломают, другое потеряют»: Украина не дождется от США «американского града»
Американцы боятся, что их современное оружие достанется «на распил» России, сказал в эфире НСН Евгений Норин.
США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее издание Politico сообщило, что Украина уже несколько месяцев просит у США высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS , которые также называют «американскими градом», но Вашингтон не спешит выполнять эту просьбу.
«С точки зрения американцев, накачивание оружием Украины – это вполне себе осмысленная стратегия, и они намерены ее придерживаться дальше. Но американцы же не идиоты, они понимают, что вооружение будет теряться, доставаться российским войскам в качестве трофеев. Поэтому они очень сдержанно относятся к поставкам на Украину каких-то реально сложных штук. Поставят, например, какую-то тонкую электронику, аппаратуру связи, перехвата, а через неделю это теряется в условном Мариуполе и достается российской армии на распиливание и изучение. В этой связи они будут стараться поставлять что-то простое, но в огромном количестве», - сказал Норин.
По его словам, таким оружием нужно уметь пользоваться, а украинцев надо этому учить.
«Такие штуки требуют квалифицированного применения. Понятно, что украинцы могут научиться этому, но смысл? С их точки зрения, поставлять простое оружие - это разумная стратегия, чем давать им: одно сломают, другое потеряют», - указал военный эксперт.
При этом Норин отметил, что ни один вид оружия не может «неимоверно усилить» украинскую армию.
«Ни один образец оружия сам по себе не изменит ситуацию на Украине, просто надо отказываться от концепции супероружия. Не бывает такого, что у нас "Байрактары", поэтому мы выигрываем. Конкретное оружие может решать определенные задачи, но это не значит, что без него армия Украины развалится, а при его наличии она неимоверно усилится. Украинская армия сейчас интенсивно сопротивляется за счет комплекса, который включает в себя и легкие части территориальной обороны, вооруженные пехотным оружием, и артиллерию, и ПВО. Это все работает, как единая система», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы государств, поставляющих оружие Украине, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.
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