«Одно сломают, другое потеряют»: Украина не дождется от США «американского града»

США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина уже несколько месяцев просит у США высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS , которые также называют «американскими градом», но Вашингтон не спешит выполнять эту просьбу.