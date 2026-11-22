СМИ: Оборонная промышленность Украины достигла предела роста
ВПК Украины исчерпал предел возможностей, сообщает Wall Street Journal.
В материале указано, что на Украине уже не могут производить ракеты в том же масштабе, что и в России. По данным источника, финансирование распыляется на множество компаний, в связи с чем лучшим из них доступны лишь ограниченные средства. При этом работников найти трудно, а расширение производства небезопасно.
Кроме того, отмечается, что оборонных стартапов на Украине стало так много, что размера рынка не хватает для обеспечения роста для каждого из них. Уточняется, что найти помещение для расширения бизнеса тоже тяжело, так как владельцы недвижимости не хотят подставлять ее под удар.
Ранее СМИ писали, что с 2014 года население Украины сократилось в два раза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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