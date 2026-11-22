По его словам, это можно сделать, если в помещениях нет отопительных приборов и устройство внутридомовой системы исключает подачу туда тепла. Отмечается, что такую позицию Верховный суд закрепил в пункте 6 Обзора судебной практики № 3, утвержденного 14 октября 2026 года. Однако для экономии нужно подтвердить оба обстоятельства одновременно, объяснил политик.

Кроме того, необходимо направить исполнителю письменное требование о перерасчете, приложив акт, схему отопления, договор с приложениями, прежние квитанции и расчет спорной суммы. Депутат посоветовал сослаться в обращении на вышеупомянутый пункт документа и определение от 13 июля 2026 года № 73-КГ26-9-К8.

Ранее общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что полностью отказаться от коммунальных платежей за пустующую квартиру не получится, так как обязанности по содержанию имущества остаются за владельцем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».