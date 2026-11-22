Конькобежки из РФ выиграли командную гонку на Кубке мира в Японии
Российская женская сборная по конькобежному спорту выиграла командную гонку на втором этапе Кубка мира в Японии. Об этом свидетельствуют результаты турнирной таблицы.
Соревнования проходят в Обихиро. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
Россиянки Ирина Сальникова, Ксения Коржова и Анастасия Семенова показали результат 2 минуты 58,30 секунды. Вторыми стали спортсменки из Нидерландов с отставанием в 1,50 секунды, а третьими — китаянки (+1,85), пишет РИА Новости Спорт.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что World Sailing допустила россиян до соревнований с флагом и гимном.
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