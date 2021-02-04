Советник Байдена уверен в эффективности дальнейших санкций против РФ

По словам Салливана, санкции позволят «привести Россию к ответственности» за деятельность ее властей. В частности, он назвал вмешательство в выборы США, инциденты с отвращением в Европе и кибератаки. По его мнению, это не остановит Владимира Путина делать то, что США не нравится, однако позволит стране «занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения».

Между тем, ранее помощники Байдена признали, что возможности властей относительно новых односторонних санкций против России исчерпаны «в значительной мере». Об этом сообщал The New York Times.