Советник Байдена уверен в эффективности дальнейших санкций против РФ
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в эффективности дальнейших санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Салливана, санкции позволят «привести Россию к ответственности» за деятельность ее властей. В частности, он назвал вмешательство в выборы США, инциденты с отвращением в Европе и кибератаки. По его мнению, это не остановит Владимира Путина делать то, что США не нравится, однако позволит стране «занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения».
Между тем, ранее помощники Байдена признали, что возможности властей относительно новых односторонних санкций против России исчерпаны «в значительной мере». Об этом сообщал The New York Times.
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