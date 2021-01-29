Прилепин рассказал, когда Путин отойдёт от дел

Председатель партии «За Правду», писатель Захар Прилепин заявил, что «Россия без Путина может», сообщает «Свободная пресса».



В интервью Тине Канделаки на канале RTVI Прилепин рассказал, что президент России Владимир Путин совершил «максимальное количество поступков», чем «посадил под санкции» и себя, и всю элиту, сделав всех «невыездными».

«Россия без Путина может. Путин без России не может. Владимир Владимирович, я думаю, в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на страну, на новых неповоротливых, неловких людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу», - добавил политик.

Ранее лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении политических сил. Миронов добавил, что объединение происходит в преддверии выборов в Госдуму и не исключил, что после них могут произойти более крупные слияния.

