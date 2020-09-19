Познер назвал санкции против России «наказанием» за «мюнхенскую речь» Путина
Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.
«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку (…) с тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — цитирует Познера РИА Новости.
При этом журналист подчеркнул, что, не являясь ни сторонником, ни противником Владимира Путина, стремится к объективной оценке.
«Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал», —написал телеведущий на своем официальном сайте.
Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Он заявил, что такая модель неприемлема для мира и России.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил природу антироссийских санкций.
«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 065 / сут.
Умерли
19 339+144 / сут.
Выздоровели
906 тыс.+5 255 / сут.
- Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории
- У саратовского губернатора Валерия Радаева выявили коронавирус
- Макгрегор возобновит карьеру в следующем году
- Познер назвал санкции против России «наказанием» за «мюнхенскую речь» Путина
- Навальный поделился подробностями выздоровления в Берлине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru