Исполнитель главной роли в сериале «Айда!» раскрыл, что скрывает эпоха 70‑х
Актер Алексей Онежен признался НСН, что при подготовке к главной роли в сериале «Айда!» вдохновлялся советской поэзией 1970-х годов, а также андеграундной музыкой и творчеством групп The Doors и Pink Floyd.
Сериал «Айда!» учит зрителей тому, что насилие — это путь, который ведет к разрушению, что нужно уметь подавить в себе внутреннего зверя. Главному герою помогли выжить в жестоком мире внутренняя сила, ум и смекалка, сказал НСН исполнитель главной роли в сериале Алексей Онежен.
Сериал «Айда!» вышел на платформе START 6 ноября. Основанная на реальных событиях криминальная драма рассказывает о том, как в Казани конца 70-х банда «Тяп-Ляп» положила начало новому типу организованной преступности — «братве», — и о том, как уголовный розыск, КГБ и прокуратура объединили усилия для ее разгрома. Онежен рассказал, что помогло его герою Грише — подростку из привилегированной семьи, оказавшемуся в чужом и жестком мире, — выжить в сложившейся ситуации.
«Грише помогало то, что этот парень в любом случае обладает внутренней силой, умом и смекалкой. Он решает проблемы по мере их поступления, обрастает силой по мере развития сюжета. При подготовке к роли я искал звучание эпохи в андерграундной поэзии и музыке и нашел его. Я зачитывался статьями о поэзии тех дней, о которой мы так мало знаем: о Яне Сатуновском, Эдуарде Лимонове, Генрихе Сапгире. Я открыл для себя множество интересных исполнителей первой в мире синтезаторной музыки. Слушал и наших исполнителей, и зарубежные группы: The Doors, Pink Floyd. Я уже не говорю о подробном изучении жизни в ту эпоху и истории Казани», — отметил Онежен.
Собеседник НСН также объяснил, о чем этот сериал и чему он должен научить зрителей.
«Это сериал о том, как важно сохранить в себе человека и как важно избежать подобных событий в будущем. Насилие — путь, ведущий к разрушению, значит, надо договариваться и объединяться. В идеале не должно в одном обществе быть своих и чужих. Задача сериала — научить зрителей не вестись на провокаторов и думать, прежде чем проявлять силу. Нельзя обижать слабых, повинуясь диктовке внутреннего зверя. Этого зверя нужно победить в себе», — указал актер.
В заключение Онежен рассказал, как складывались отношения с командой на съемках.
«Команда у нас — то, что надо! Начиная от каскадеров и заканчивая консультантами проекта. Мы работали на общее дело, расставаться было очень грустно, с кем-то мы создавали этот проект аж с 2022 года», — заключил он.
Роль идеолога банды «Тяп-Ляп» Захаревича исполнил Даниил Воробьев, его ближайшего соратника Рябу сыграл Никита Кологривый, роли других лидеров группировки Типа и Хана воплотили на экране Павел Чинарев и Александр Аверин.
Ранее сценарист и продюсер сериала «Полураспад» Олег Маловичко заявил, что картина не является российским ответом оскароносному фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер», напоминает «Радиоточка НСН».
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