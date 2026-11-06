Сериал «Айда!» учит зрителей тому, что насилие — это путь, который ведет к разрушению, что нужно уметь подавить в себе внутреннего зверя. Главному герою помогли выжить в жестоком мире внутренняя сила, ум и смекалка, сказал НСН исполнитель главной роли в сериале Алексей Онежен.

Сериал «Айда!» вышел на платформе START 6 ноября. Основанная на реальных событиях криминальная драма рассказывает о том, как в Казани конца 70-х банда «Тяп-Ляп» положила начало новому типу организованной преступности — «братве», — и о том, как уголовный розыск, КГБ и прокуратура объединили усилия для ее разгрома. Онежен рассказал, что помогло его герою Грише — подростку из привилегированной семьи, оказавшемуся в чужом и жестком мире, — выжить в сложившейся ситуации.