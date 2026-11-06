Путин утвердил состав комиссии по временным ограничительным мерам

Главой стал министр юстиции Константин Чуйченко. Также туда вошли пять человек: замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, заместитель генпрокурора Николай Винниченко, замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь — замдиректора ФСБ Александр Купряжкин и замминистра внутренних дел Андрей Храпов.



Комиссию организовали в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2026 года «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания».



Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.

