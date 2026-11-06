Путин утвердил состав комиссии по временным ограничительным мерам

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер. Документ появился на портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания, 6 ноября.

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Главой стал министр юстиции Константин Чуйченко. Также туда вошли пять человек: замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, заместитель генпрокурора Николай Винниченко, замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь — замдиректора ФСБ Александр Купряжкин и замминистра внутренних дел Андрей Храпов.

Комиссию организовали в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2026 года «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.

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ФОТО: РИА Новости
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