Жириновский назвал возможных преемников Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» перечислил возможных будущих президентов России.

По мнению политика, в число возможных преемников действующего президента Владимира Путина входят премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.

«А придёт другой, тот, кого страна ждёт уже 34 года», - резюмировал Жириновский.

Политик уточнил, что избранный президент США Джо Байден шёл к должности главы государства более трёх десятков лет.

«Байден ждал, когда его изберут президентом 34 года. И Жириновский будет избран президентом, когда пройдет 34 года - 2024 год», - добавил лидер ЛДПР.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке, сообщает RT. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.

