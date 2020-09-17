Санкции против «Северного потока-2» объяснили внешней политикой России

Санкции Запада, прежде всего США, против российских проектов, в том числе «Северного потока-2», вызваны внешнеполитической активностью России. Чтобы помешать России, они готовы использовать любые поводы, в том числе отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?» заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию. Что касается «Северного потока-2», то он готов на 95%. Осталось достроить небольшой участок в территориальных водах Дании. США прикладывают огромные усилия, чтобы помешать завершению газопровода. Сейчас для этого придумали новый повод, историю с отравлением Навального. России не было смысла травить беззубого, прикормленного Навального, который совершенно ничего не мог сделать на политической арене», - сказал Танкаев.

Ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Западные СМИ указывают на множество санкционных способов остановки строительства газопровода.

