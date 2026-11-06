СМИ: Иран попросил у России комплексы С-400 после ударов США и Израиля
Иран ведет переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом пишет The Telegraph.
Ранее глава службы безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи передал Владимиру Путину личное письмо от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. По данным газеты, в нем была просьба о поставке вооружения.
Тегеран рассчитывает восстановить противовоздушную оборону после ударов США и Израиля. Там «с оптимизмом» ждут, что Кремль наконец предоставит давно запрашиваемые комплексы.
После переговоров в Москве Резаи заявил, что с Путиным обсуждались важные региональные вопросы, состоялся серьезный разговор о послевоенном периоде и механизмах обеспечения региональной безопасности. Также стороны обсудили проект строительства нового газопровода между Россией и Ираном.
Недавно Исламская Республика заявила о покупке отечественных Су-35.
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