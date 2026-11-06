СМИ: Иран попросил у России комплексы С-400 после ударов США и Израиля

Ранее глава службы безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи передал Владимиру Путину личное письмо от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. По данным газеты, в нем была просьба о поставке вооружения.



Тегеран рассчитывает восстановить противовоздушную оборону после ударов США и Израиля. Там «с оптимизмом» ждут, что Кремль наконец предоставит давно запрашиваемые комплексы.

После переговоров в Москве Резаи заявил, что с Путиным обсуждались важные региональные вопросы, состоялся серьезный разговор о послевоенном периоде и механизмах обеспечения региональной безопасности. Также стороны обсудили проект строительства нового газопровода между Россией и Ираном.



Недавно Исламская Республика заявила о покупке отечественных Су-35.

