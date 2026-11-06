При сделках с жильем, купленным на средства материнского капитала, потенциальные покупатели несут риски, если предыдущий владелец не выделил доли детям. Федеральный закон обязывает оформлять в общую долевую собственность родителей и детей жилье, приобретенное таким образом. Однако если родители не выделили доли детям, Социальный фонд, прокуратура либо сами дети через законных представителей могут потребовать устранить нарушение, предупреждает «Газета.Ru» со ссылкой на юристов.

Апрелев подтвердил, что покупка квартиры, которая в свое время приобреталась на средства маткапитала, действительно грозит рисками и сложностями, однако они гораздо шире.

«Первое, что должны понимать потенциальные покупатели такой квартиры, что эта сделка потребует приобретения альтернативного жилья для продавца с детьми, которое не ухудшит финансовое положение детей. Либо в доле, находящейся в собственности детей, должен быть больше метраж, либо стоимость этой квартиры должна быть не ниже. Вы должны будете совершить взаимосвязанную сделку. То есть вы должны будете, покупая эту квартиру, ждать, когда ее продавцы совершенно четко приобретут другую, согласовав это в органах опеки. Эти варианты будут обсуждаться, и это непростой процесс, который до сих пор не содержит понятных стандартов, потому что органы опеки могут в одном случае вывести одни требования, в другом случае — другие. И из-за этой неопределенности покупатель теряет много времени, так как можно договориться с продавцами, все подготовить к сделке, а в итоге органы опеки что-то не согласуют и откажут. И это бесконечный процесс», — отметил специалист.