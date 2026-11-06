Могут расторгнуть: В чем риски покупки квартиры, приобретенной на маткапитал
При покупке квартиры, приобретенной прежним владельцем на средства маткапитала, есть несколько рисков и сложностей, которые необходимо держать в уме, заявил НСН Константин Апрелев.
Покупатели жилья, приобретенного на материнский капитал, рискуют столкнуться со сложностями вплоть до расторжения сделки, если предыдущие владельцы не выделили доли детям, также они вынуждены будут вступать во взаимосвязанную сделку, так как продавец обязан будет купить альтернативное жилье взамен продаваемого, объяснил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
При сделках с жильем, купленным на средства материнского капитала, потенциальные покупатели несут риски, если предыдущий владелец не выделил доли детям. Федеральный закон обязывает оформлять в общую долевую собственность родителей и детей жилье, приобретенное таким образом. Однако если родители не выделили доли детям, Социальный фонд, прокуратура либо сами дети через законных представителей могут потребовать устранить нарушение, предупреждает «Газета.Ru» со ссылкой на юристов.
Апрелев подтвердил, что покупка квартиры, которая в свое время приобреталась на средства маткапитала, действительно грозит рисками и сложностями, однако они гораздо шире.
«Первое, что должны понимать потенциальные покупатели такой квартиры, что эта сделка потребует приобретения альтернативного жилья для продавца с детьми, которое не ухудшит финансовое положение детей. Либо в доле, находящейся в собственности детей, должен быть больше метраж, либо стоимость этой квартиры должна быть не ниже. Вы должны будете совершить взаимосвязанную сделку. То есть вы должны будете, покупая эту квартиру, ждать, когда ее продавцы совершенно четко приобретут другую, согласовав это в органах опеки. Эти варианты будут обсуждаться, и это непростой процесс, который до сих пор не содержит понятных стандартов, потому что органы опеки могут в одном случае вывести одни требования, в другом случае — другие. И из-за этой неопределенности покупатель теряет много времени, так как можно договориться с продавцами, все подготовить к сделке, а в итоге органы опеки что-то не согласуют и откажут. И это бесконечный процесс», — отметил специалист.
Еще один риск касается вопроса выделения доли детям, так как в случае невыполнения этого требования родителями, сделку по продаже такой квартиры могут расторгнуть, сообщил он.
«Если квартира была приобретена на средства маткапитала еще до того момента, когда по закону жестко требовалось выделение указанной доли детям, собственность несовершеннолетним может быть и не выделена. В этом случае сделка может быть расторгнута, потому что будут нарушены интересы детей. Когда на детей часть жилья не оформлена, но у вас могут быть подозрения, что квартира покупалась на маткапитал, необходимо оценивать правовую природу того документа, который вам предоставляется. Но сегодня в публичном пространстве получить официальную информацию о том, что квартира куплена с помощью маткапитала, в большинстве случаев вы не можете. То есть нужно проверять, например, запрашивать документы в Соцфонде, выдавался или не выдавался маткапитал на приобретение той или иной квартиры. И если вы хотите нивелировать эти риски эту справку должны будут предоставить продавцы», — добавил Апрелев.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая объясняла НСН о важности знания «социальной шпаргалки», так как суммирование мер поддержки от государства, включая маткапитал, могут помочь родителям оплатить до половины.
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