«Лаборатория ППШ» сделала антидроновый комплекс «Катран» с пулеметом Максима

Модификация получила турель под пулемет Максима калибра 7,62 на 54 мм. Еще в комплекс вошли тепловизионный прицельный комплекс «Кречет» и планшет выдачи целеуказания от системы «Катран-ПВО».



Устройство можно применять в том числе для борьбы с БПЛА.



Ранее рассказывали, что «Калашников» поставит в зону специальной военной операции новый тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с ИИ и дальностью 100 км.

