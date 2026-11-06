«Лаборатория ППШ» сделала антидроновый комплекс «Катран» с пулеметом Максима

Компания «Лаборатория ППШ» собрала антидроновый комплекс «Катран» с турелью под пулемет системы Максима. Информация о разработке появилась в Telegram-канале организации.

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Модификация получила турель под пулемет Максима калибра 7,62 на 54 мм. Еще в комплекс вошли тепловизионный прицельный комплекс «Кречет» и планшет выдачи целеуказания от системы «Катран-ПВО».

Устройство можно применять в том числе для борьбы с БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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