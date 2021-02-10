«Все в порядке». Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке.
Российский лидер обратил внимание членов правительства на необходимость объяснять формирование зарплат бюджетников, тогда, по его словам, у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает.
«Тогда диалог у нас с гражданами, и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке», - сказал Путин.
Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что более половины россиян (54%) доверяют Владимиру Путину. Почти треть (34%) опрошенных «скорее, не доверяют» президенту, еще 12% затруднились ответить на вопрос.
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