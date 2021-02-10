«Все в порядке». Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке.

Российский лидер обратил внимание членов правительства на необходимость объяснять формирование зарплат бюджетников, тогда, по его словам, у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает.