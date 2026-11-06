Каллас: Европа не станет обсуждать свою безопасность с Россией и США
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой сказала, что ЕС не собирается обсуждать с Москвой и Вашингтоном вопросы безопасности в Европе. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, подобная архитектура уже существует, а менять ее в формате переговоров с РФ и США Евросоюз не планирует. Она добавила, что объединение и НАТО выполняют каждый свою роль в обеспечении безопасности на континенте.
Заявление Каллас прозвучало в ответ на слова главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о переговорах по безопасности в Европе.
Ранее сама руководительница евродипломатии признала, что в ЕС устали от конфликта на Украине и поддержки Киева.
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