Каллас: Европа не станет обсуждать свою безопасность с Россией и США

По ее словам, подобная архитектура уже существует, а менять ее в формате переговоров с РФ и США Евросоюз не планирует. Она добавила, что объединение и НАТО выполняют каждый свою роль в обеспечении безопасности на континенте.



Заявление Каллас прозвучало в ответ на слова главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о переговорах по безопасности в Европе.



Ранее сама руководительница евродипломатии признала, что в ЕС устали от конфликта на Украине и поддержки Киева.

