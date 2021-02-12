Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Нет», — сказал он. Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме 19-20 февраля. В нем будут участвовать президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Познер назвал санкции против России «наказанием» за «мюнхенскую речь» Путина

Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Он заявил, что такая модель неприемлема для мира и России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Президент РФВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры