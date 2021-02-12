Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет», — сказал он. Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме 19-20 февраля. В нем будут участвовать президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.
Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Он заявил, что такая модель неприемлема для мира и России.
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