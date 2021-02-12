Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Он заявил, что такая модель неприемлема для мира и России.

