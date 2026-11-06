СМИ: В Германии вандалы осквернили мемориал на могиле советских солдат

В немецком городе Ангермюнде, это район Уккермарк земли Бранденбург, неизвестные повредили советский воинский мемориал. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на местных властей.

В Вене осквернили советское воинское захоронение

По данным горадминистрации, в ночь на четверг верхнюю часть памятника — советскую звезду — силой сбросили с монумента в Парке мира. При падении элемент раскололся на две крупные части и ряд мелких фрагментов.

Городские власти осудили произошедшее. Сейчас выясняют размер ущерба, плюс подали заявление в полицию.

Мемориал возвели в 1946-1947 годах. Он находится под госохраной как исторический памятник. Там захоронили 36 советских солдат и мирных жителей. Из-за значительных повреждений объект хотят отреставрировать.

До этого около 150 надгробий советских воинов осквернили в Нидерландах.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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