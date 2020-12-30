«Чемпион по свободе слова»: Киселев объяснил санкции за цензуру российских СМИ
Гендиректор МИА «Россия сегодня» в эфире НСН подтвердил возросший уровень давления на российские государственные СМИ со стороны международных хостингов и соцсетей.
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ. Согласно документу, Роскомнадзор будет выносить предупреждения в отношении иностранных социальных сетей и IT-ресурсов, которые допускают случаи дискриминации российских СМИ. Если требования не будут выполнены, ведомство совместно с МИД РФ и Генпрокуратурой будет вправе принять решение о частичной блокировке ресурса или замедлении его трафика.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН поддержал решение президента, но отметил, что такой законопроект создается вынужденно из-за враждебных действий по отношению к государственному российскому контенту.
«Мне кажется, что это правильное дело со стороны Путина. Но оно правильное только как принцип. К сожалению, сейчас действует правило "око за око", "зуб за зуб". Но оно никого не делает счастливее. Это не мы инициаторы. Я уже не раз повторял, что Россия - чемпион мира по свободе слова, потому что такого диапазона мнений, которые есть у российских СМИ, нет ни в одной стране мира», - заявил он.
Законопроект разработан на фоне действий ряда западных соцсетей, которые ограничивали выдачу контента российских СМИ. В поисковой выдаче Twitter исчезло агентство РИА «Новости», а страница главного редактора издания RT Маргариты Симоньян получила отметку «государственное издание».
Дмитрий Киселев посоветовал развивать отечественные платформы, где российский контент будет в безопасности.
«Полная блокировка, наверное, вряд ли возможна. Хотя такое есть в Китае, они как-то обходятся. Просто, наверное, люди станут переходить на те платформы, которые сейчас создаются в России. Например, платформа от ВГТРК, где выложено все, что там производится - от сериалов до эфирных программ. На Youtube нам регулярно ограничивали наши программы. Поэтому весь наш контент в полном виде можно посмотреть на нашей платформе. Не хватало еще, чтобы кто-то нам еще и ограничивал наш национальный продукт! Это абсурд!» - добавил Киселев.
Ранее уточнялось, что шоу телеведущего Владимира Соловьева перестало появляться на главной странице видеохостинга Youtube. Летом 2020 года Youtube полностью удалил страницу телеканала «Царьград», который принадлежит православному бизнесмену Константину Малофееву.
Собеседник НСН уточнил, что ответные сдержанные меры по ограничению необходимы, чтобы донести позицию России по данному вопросу.
«Аналоги есть, нужно их развивать, и все будет хорошо. Мы точно не умрем от тех ограничений, которые вводит нам Запад. Страна будет идти по расширению информационных возможностей россиян, а не блокированию кого-то. А какие-то точечные санкции - да, нужно использовать. Как символ того, что мы реагируем и не остаемся в долгу, хотя делаем это без явного удовольствия», - отметил он.
Ранее в среду Владимир Путин подписал закон, который обязывает интернет-ресурсы самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них незаконный контент.
К запрещенной информации, согласно документу, относятся материалы, содержащие порнографию с несовершеннолетними, информацию, содержащую призывы к самоубийству, а также к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.
Кроме того должны блокироваться сообщения, в которых рассказывают об изготовлении и использовании наркотиков, реклама алкоголя и интернет-казино, а также информация, содержащая «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ.
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