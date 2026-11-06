Галактионов покинул пост главного тренера московского «Локомотива»

Михаил Галактионов оставил должность главного тренера столичного «Локомотива» после домашнего поражения в 14-м туре РПЛ от казанского «Рубина» со счетом 0:1 вечером 6 ноября. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли в ничью в 11-м туре РПЛ

Единственный мяч в ворота «железнодорожников» забил Егор Тесленко на 71-й минуте. Защитник гостей замкнул подачу Ульви Бабаева с углового и отправил снаряд в нижний угол ворот москвичей.

После встречи глава совдира «Локо» Юрий Нагорных сообщил, что клуб досрочно прекратит сотрудничество с теперь уже бывшим главным тренером Михаилом Галактионовым. Он извинился за плохие результаты в этом сезоне.

Однако председатель совета директоров столичного клуба поблагодарил 42-летнего специалиста за 4 года работы.

Сейчас «Локомотив» занимает 15-е место в чемпионате России с 11 очками после 14 туров. Ранее «Спартак» разгромил «красно-зеленых» в столичном дерби 13-го тура РПЛ — 4:0.

До «железнодорожников» Галактионов работал с «Нижним Новгородом», молодежными сборными России и грозненским «Ахматом».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаЛокомотивЧемпионат России По ФутболуФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры