Турэксперт раскрыла, как воры в самолетах вычисляют жертв еще до посадки
Владелица турагентства и опытный путешественник Виктория Подольская рассказала Life.ru, что злоумышленники присматривают будущих жертв еще в аэропорту. Например, когда пассажиры достают кошельки у выхода на посадку или расплачиваются в Duty Free.
Крупные суммы наличных эксперт советует распределять по разным местам заранее, дома или в отеле. Она предупредила, что не стоит показывать их и дорогие кошельки в очереди на гейте, чтобы не привлекать внимания наводчиков.
Особую осторожность стоит соблюдать в длительных ночных рейсах. Когда в салоне гаснет свет, воры могут открывать багажные полки под предлогом поиска пледа или лекарств. Подольская подчеркнула, что паспорт, наличные и банковские карты никогда не должны оставаться на верхней полке, даже внутри закрытого рюкзака.
На время сна она советует перекладывать деньги и документы в поясную сумку. Другой вариант — убрать небольшой аксессуар с ценностями под впереди стоящее кресло, если это разрешено правилами авиакомпании.
Еще одна хитрость — выбор места для ручной клади. Эксперт не рекомендует ставить рюкзак с ценными вещами над своим креслом, поскольку следить за ним оттуда неудобно. Она предлагает убирать все на полку напротив или через один ряд вперед. Так сохранится поле прямого зрения.
Еще путешествующим вместе взрослым лучше не хранить все деньги у одного человека, чтобы в случае происшествия совсем не остаться без наличных.
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