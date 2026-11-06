Beget заявил об уничтожении облачной инфраструктуры после атаки

В организации уточнили, что все, что можно было восстановить быстрее всего, уже восстановили. Дальше обычной очисткой и перезапуском серверов не обойтись, начинается возвращение данных из резервных копий. Уже запустили свыше 60% хостинга. Оставшиеся серверы пострадали сильнее.



С файловыми бэкапами VPS ситуация сложнее. По актуальной оценке, они будут доступны только для половины пользователей. Даже при наличии бэкапа восстановление требует определить конкретного пользователя и сопоставить все его данные.



Функционал панели управления будут запускать по частям: DNS, контроль над доменами, базы данных и сайты. Часть сведений во внутренней системе потеряли. Для некоторых пользователей пропали связки «аккаунт — услуги», их собирают заново. Биллинг и второстепенные сервисы восстановят позже.



Облачную инфраструктуру строят с нуля: архитектуру и управляющие сервисы уже восстановили, первые серверы планируют подключить в течение одного-двух дней. Возможность скачать свой бэкап появится в панели ориентировочно через пять.



В Beget подчеркнули, что угроза для инфраструктуры сохраняется, поэтому они переделывают каждую потенциально уязвимую точку. Компания работает с полицией, ИБ-компаниями и госорганами.



Недавно сообщали, что отечественный хостинг-провайдер столкнулся с «крупным инцидентом» комплексного характера. Из-за сбоя не работал ряд сайтов.

