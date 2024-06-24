«Компромат вместо работы»: В Госдуме опровергли связи уволенного генерала ВСУ с Россией

Украина переживает внутреннюю агонию, одно из проявлений которой — борьба украинских военных за власть, этим и объясняется увольнение генерала ВСУ Юрия Содоля. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Ранее представители запрещенного и признанного в России террористическим батальона «Азов» обвинили генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками и даже в работе на Россию. Заварзин заявил, что увольнение Содоля связано с борьбой за власть на Украине.