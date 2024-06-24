«Компромат вместо работы»: В Госдуме опровергли связи уволенного генерала ВСУ с Россией
Увольнение украинского генерала Юрия Содоля связано не с мнимой работой военачальника на Россию, а с подковерными играми власти, сказал НСН Виктор Заварзин.
Украина переживает внутреннюю агонию, одно из проявлений которой — борьба украинских военных за власть, этим и объясняется увольнение генерала ВСУ Юрия Содоля. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Ранее представители запрещенного и признанного в России террористическим батальона «Азов» обвинили генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками и даже в работе на Россию. Заварзин заявил, что увольнение Содоля связано с борьбой за власть на Украине.
«Все украинские командующие занимаются только тем, что собирают друг на друга компроматы. Идет подковерная борьба за власть — это касается и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, и нынешнего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, и самого Зеленского. Это внутренняя агония. Мало верю, что Содоль работал на Россию», — сказал Заварзин.
Ранее министерство обороны Украины объявило о назначении полковника Вадима Сухаревского новым командующим силами беспилотных систем ВСУ.
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