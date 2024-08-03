СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов

На Украине дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, под видом пересечения границы по работе сбегают из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сбежавшего в Россию Артема Шевченко.

По его словам, дальнобойщики просто бросают фуры на границе. Он рассказал, что после пересечения поста на Украине такие водители звонят своим начальникам и объявляют, что больше не вернутся в страну.