СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов
На Украине дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, под видом пересечения границы по работе сбегают из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сбежавшего в Россию Артема Шевченко.
По его словам, дальнобойщики просто бросают фуры на границе. Он рассказал, что после пересечения поста на Украине такие водители звонят своим начальникам и объявляют, что больше не вернутся в страну.
Поэтому, заметил Шевченко, многие компании стали принимать на работу женщин на должность водителей фур.
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что страну ежедневно пытаются покинуть более 100 уклонистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МОК: Соревнования по триатлону на Олимпиаде являются сенсационными
- Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США
- После атаки ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС
- СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Shot: В Подмосковье десятки человек держали в заложниках в рехабе
- В Киргизии призвали РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
- СМИ: Из-за взрыва на гоночной трассе в Германии пострадали более 20 человек
- После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом
- Бербок: Обмен заключенными с РФ является деликатной дилеммой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru