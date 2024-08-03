СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов

На Украине дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, под видом пересечения границы по работе сбегают из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сбежавшего в Россию Артема Шевченко.

По его словам, дальнобойщики просто бросают фуры на границе. Он рассказал, что после пересечения поста на Украине такие водители звонят своим начальникам и объявляют, что больше не вернутся в страну.

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Поэтому, заметил Шевченко, многие компании стали принимать на работу женщин на должность водителей фур.

Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что страну ежедневно пытаются покинуть более 100 уклонистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:АвтомобилиПобегГраницаДальнобойщикиУкраина

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