Пропил наступление: Увольнение генерала ВСУ Содоля связали с крахом на фронте
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Содоля после жалобы нацбатов. Теперь генерала, известного своими призывали к ужесточению мобилизации на Украине, обвиняют в работе на Россию. Что известно о Содоле, кто станет его преемником и при чем тут Россия - в материале НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Сообщая о перестановках в силовом блоке, украинский лидер поспешил уточнить, что все принятые решения были обсуждены с Минобороны страны.
ПРОПИЛ НАСТУПЛЕНИЕ
В прошлом украинский генерал-лейтенант был первым заместителем командующего десантно-штурмовыми войсками Украины и командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В феврале 2022 Содоль был удостоен звания Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой (ДНР). На должность командующего объединенными силами ВСУ он был назначен 11 февраля 2024 года.
Интересно то, что увольнение столь «образцового» военного не было неожиданностью для общественности.
На днях Содоль попал под шквалистый огонь критики со стороны начальника штаба запрещенного и признанного в России террористическим батальона «Азов» Богдана Кротевича. По его словам, один из высших украинских офицеров «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал». Как сообщает российский военкор Юрий Котенок, экс-командующего объединенными силами ВСУ обвинили в отсутствии явных успехов украинского стороны на Харьковском направлении и «проседании» фронта западнее Донецка, где российские силы постепенно выбивают ВСУ из населенных пунктов, примыкающих к донецкой агломерации.
Помимо общих слов об отсутствии успехов на фронте, Содолю вменяют пьянство в компании с отвечающим за Волчанск генералом ВСУ Николем Паласом в Одессе в момент пропущенного прорыва ВС РФ на Торецк (Бахмутский район, ДНР). Тогда ВСУ понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить на Купянском направлении. Об этом сообщила народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая.
«По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», – написала она.
Нардеп также приложила к записи фото, на котором Содоль, одетый в футболку с мультяшными зайцами, веселится с рюмкой коньяка в руке. Кроме того, по уточнению Безуглой, на фото попал Олег Стратиевский, возглавлявший Приморский РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области в 2014 году, когда произошла трагедия в Доме профсоюзов.
ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК?
Помимо всего прочего, Содоля обвиняли в связи и даже работе на Россию, однако мнения на этот счет весьма противоречивы. В частности, член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с НСН усомнился в правдивости это информации, напомнив, что на Украине идет ожесточенная борьба за власть.
«Все украинские командующие занимаются только тем, что собирают друг на друга компроматы. Идет подковерная борьба за власть — это касается и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, и нынешнего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, и самого Зеленского. Это внутренняя агония. Мало верю, что Содоль работал на Россию», — сказал Заварзин.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своих соцсетях высмеял подобные заявления, назвав власти Украины клоунами.
«Конечно же, это не Офис Президента дал указание бесстрашным воинам легендарного «Азова». Смотри-ка, обвинил в работе на Россию - как не поверить. Клоуны паскудные», - написал блогер.
Славу Содолю на Украине принесло не только назначение командующим объединенными силами ВСУ, но и его активная защита закона, ужесточающего правила мобилизации в стране. Стараясь склонить депутатов парламента на свою сторону, генерал выступал в Верховной Раде. Содоль заявлял, что украинские войска в зоне боевых действий уступают в численности ВС РФ примерно в семь-десять раз. В результате закон, ужесточающий нормы мобилизации, был принят и вступил в силу 18 мая.
Сменщиком Содоля стал генерал Андрей Гнатов, который ранее был заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» ВСУ. Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе.
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