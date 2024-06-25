ПРОПИЛ НАСТУПЛЕНИЕ

В прошлом украинский генерал-лейтенант был первым заместителем командующего десантно-штурмовыми войсками Украины и командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В феврале 2022 Содоль был удостоен звания Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой (ДНР). На должность командующего объединенными силами ВСУ он был назначен 11 февраля 2024 года.

Интересно то, что увольнение столь «образцового» военного не было неожиданностью для общественности.

На днях Содоль попал под шквалистый огонь критики со стороны начальника штаба запрещенного и признанного в России террористическим батальона «Азов» Богдана Кротевича. По его словам, один из высших украинских офицеров «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал». Как сообщает российский военкор Юрий Котенок, экс-командующего объединенными силами ВСУ обвинили в отсутствии явных успехов украинского стороны на Харьковском направлении и «проседании» фронта западнее Донецка, где российские силы постепенно выбивают ВСУ из населенных пунктов, примыкающих к донецкой агломерации.