Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что украинская сторона потеряла еще один танк Abrams в зоне ответственности группировки «Центр».

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 151 украинский беспилотник.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила в ЛНР два дрона самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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