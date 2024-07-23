Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
23 июля 202413:05
Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что украинская сторона потеряла еще один танк Abrams в зоне ответственности группировки «Центр».
Российские средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 151 украинский беспилотник.
Ранее стало известно, что система ПВО сбила в ЛНР два дрона самолетного типа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru