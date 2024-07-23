Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что украинская сторона потеряла еще один танк Abrams в зоне ответственности группировки «Центр».

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 151 украинский беспилотник.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила в ЛНР два дрона самолетного типа, напоминает RT.

