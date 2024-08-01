Границы 1991 года? Зеленский допустил референдум и объяснил неудачи ВСУ

Зеленский отметил, что Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, «назначить дату» для украинских дипломатов и попросить иностранных партнеров сделать то же самое. По его словам, в ноябре должен быть готов документ, в котором «будет все»: территориальная целостность, суверенитет «и другое».

ПЕРЕГОВОРЫ И РЕФЕРЕНДУМ О ТЕРРИТОРИЯХ

Зеленскому задали вопрос о возможности территориальных уступок. Он заверил, что Украина «никогда не отдаст свои территории», поскольку это противоречило бы Конституции страны. При этом на вопрос о возможном референдуме по этому вопросу он ответил: «этого должен хотеть украинский народ».

Вместе с тем Зеленский указал, что референдум не самый лучший вариант. Он заявил, что для президента России Владимира Путина будет победой, «если он возьмет себе часть наших территорий».

Комментируя возможные переговоры с Россией, Зеленский снова допустил, что территории военным путем Украина к их началу может и не вернуть.

«Это не значит, что именно в этот момент (переговоров с РФ – ред. НСН) мы вернем наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», – заявил президент.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera ранее также допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира. В середине июля он говорил, что Зеленский не сможет прийти к болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа.