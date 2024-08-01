Границы 1991 года? Зеленский допустил референдум и объяснил неудачи ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что референдум по территориальным уступкам «не самый лучший вариант». При этом он готов говорить с РФ и ждет Москву на втором «саммите мира» на фоне огромных потерь ВСУ.
Большинство стран мира связывают прогресс в дипломатическом урегулировании конфликта с участием России во втором «саммите мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.
«Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого», – приводит его слова французское издание Le Monde.
Зеленский отметил, что Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, «назначить дату» для украинских дипломатов и попросить иностранных партнеров сделать то же самое. По его словам, в ноябре должен быть готов документ, в котором «будет все»: территориальная целостность, суверенитет «и другое».
ПЕРЕГОВОРЫ И РЕФЕРЕНДУМ О ТЕРРИТОРИЯХ
Зеленскому задали вопрос о возможности территориальных уступок. Он заверил, что Украина «никогда не отдаст свои территории», поскольку это противоречило бы Конституции страны. При этом на вопрос о возможном референдуме по этому вопросу он ответил: «этого должен хотеть украинский народ».
Вместе с тем Зеленский указал, что референдум не самый лучший вариант. Он заявил, что для президента России Владимира Путина будет победой, «если он возьмет себе часть наших территорий».
Комментируя возможные переговоры с Россией, Зеленский снова допустил, что территории военным путем Украина к их началу может и не вернуть.
«Это не значит, что именно в этот момент (переговоров с РФ – ред. НСН) мы вернем наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», – заявил президент.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera ранее также допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира. В середине июля он говорил, что Зеленский не сможет прийти к болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа.
НЕУДАЧИ ВСУ НА ФРОНТЕ
Отвечая на вопрос французских СМИ о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили продвижение российской армии на востоке страны, он сказал, что причин несколько. Зеленский рассказал, что Киев подготовил 14 бригад, чтобы обеспечить ротацию и дать воюющим отдохнуть. Но, указал он, если из 14 бригад укомплектованы только три, они вряд ли смогут остановить Вооруженные силы РФ.
«Мы очень благодарны за помощь, за которую проголосовали (партнеры Украины – ред. НСН), за все эти миллиарды. А как ротировать, если бригады пустуют?», – пояснил президент.
Между тем Минобороны РФ 1 августа сообщило, что ВСУ за июль потеряли в зоне спецоперации свыше 60 тысяч военнослужащих. Согласно данным, в среднем ежедневные потери украинской армии составляют порядка двух тысяч человек. Наиболее интенсивные направления – зоны ответственности российских группировок «Запад» и «Юг».
В середине июля Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что каждый день потери в рядах ВСУ становятся все больше. При этом он не смог назвать точное или примерное количество погибших.
В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Тогда президент заявил, что для начала переговоров Киев должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) со всей территории новых регионов РФ – Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Кроме этого, Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести денацификацию и демилитаризацию, а также принять внеблоковый и безъядерный статусы. Также Путин указал, что Киев должен признать статус Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Путин упомянул и отмену санкций против Москвы.
Тогда же советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложения Путина по мирному урегулированию и заявил, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. По его словам, для Киева такое предложение является отказом от суверенитета. При этом спустя время украинские власти снова заговорили о переговорах, а также допустили их проведение с Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет на них, передает «Радиоточка НСН».
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