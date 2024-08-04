Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ

По данным СМИ, около 16:10 прогремело не менее шести взрывов. В правительстве Луганской республики заявили, что город обстреляли украинские войска.

Над городом виден дым. Отмечаются перебои с мобильной связью.

В середине июля силы противовоздушной обороны сбили над Луганском три тактические ракеты ATACMS, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

