Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ
4 августа 202416:58
В столице Луганской республики сработала система противовоздушной обороны, пишет РИА Новости.
По данным СМИ, около 16:10 прогремело не менее шести взрывов. В правительстве Луганской республики заявили, что город обстреляли украинские войска.
Над городом виден дым. Отмечаются перебои с мобильной связью.
В середине июля силы противовоздушной обороны сбили над Луганском три тактические ракеты ATACMS, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru