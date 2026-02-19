Осужденные за мошенничество по делу Долиной просят отменить приговор

Осужденные за участие в афере с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной фигуранты просят апелляционную инстанцию отменить приговор и вернуть материалы прокурору с целью дополнительного расследования, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из злоумышленников.

Продюсер Рудченко заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно

По его словам, не вся информация, связанная с решением подмосковного суда, была принята, рассмотрена и правильно интерпретирована. Кроме того, были обнаружены несостыковки в деле.

Отмечается, что ранее решение суда обжаловали осужденные, адвокаты и прокуратура. 19 февраля планируется рассмотрение всех апелляций по данному делу.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не заметил влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КвартирыНедвижимостьУголовное ДелоСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры