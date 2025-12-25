По его словам, это будет не только война с ливанской группировкой «Хезболла».

«Это будет не только война с «Хезболлой» в Ливане. К этому конфликту примкнет и сирийская оппозиция. Второй фронт также может потенциально вспыхнуть в любой момент. Несколько дней назад Нетаньяху объявил о своего рода военном альянсе между Грецией, Кипром и Израилем, но это прямая отсылка к столкновению с Турцией. И третий фронт - это назревающий конфликт с Ираном. Чем глубже кризис между Нетаньяху и правосудием, тем выше вероятность войны», - подчеркнул Ципис.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, предусматривающее, что группировка не будет пытаться восстановить инфраструктуру, которую можно использовать для нападений на Израиль. К концу этого года группировка должна полностью разоружиться, сдав свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль сочтет себя в праве повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Израиль отказался от предложения США по переговорам с Ливаном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

