Новая война на Ближнем Востоке? Зачем Нетаньяху атаковал Ливан
Чем глубже кризис между Нетаньяху и правосудием, тем выше вероятность войны, заявил в разговоре с НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы сохранить свой пост и избежать уголовного наказания, может развязать новую широкомасштабную войну, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по предполагаемым пусковым площадкам группировки «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что наличие этих стартовых площадок нарушает договоренности между Израилем и Ливаном.
Ципис считает, что вероятность большой широкомасштабной войны на Ближнем Востоке сейчас очень высока.
«Вероятность того, что Израиль начнет полномасштабную операцию в Ливане, очень высока, поскольку сейчас внутри еврейского государства назревает очередной кризис. Подельников действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уличили в сотрудничестве с внешним врагом - Катаром. Речь идет о передаче денег, спонсировании и поддержке группировки ХАМАС, как во время войны, так ещё и до нападения 7 октября. И подозреваемые уже начали давать показания против главы правительства. Всё расследование ведётся за закрытыми дверями, но информация просачивается в прессу о том, что Нетаньяху, в принципе, может быть обвинен в измене. Теперь, чтобы сохранить свой пост и свою неприкасаемость, а также избежать уголовного наказания, как минимум, в краткосрочной перспективе, Нетаньяху может развязать большую широкомасштабную войну. Он обычно всегда так и делал в течение всех 20 лет, что находится у власти», - отметил эксперт.
По его словам, это будет не только война с ливанской группировкой «Хезболла».
«Это будет не только война с «Хезболлой» в Ливане. К этому конфликту примкнет и сирийская оппозиция. Второй фронт также может потенциально вспыхнуть в любой момент. Несколько дней назад Нетаньяху объявил о своего рода военном альянсе между Грецией, Кипром и Израилем, но это прямая отсылка к столкновению с Турцией. И третий фронт - это назревающий конфликт с Ираном. Чем глубже кризис между Нетаньяху и правосудием, тем выше вероятность войны», - подчеркнул Ципис.
В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, предусматривающее, что группировка не будет пытаться восстановить инфраструктуру, которую можно использовать для нападений на Израиль. К концу этого года группировка должна полностью разоружиться, сдав свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль сочтет себя в праве повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.
Ранее Израиль отказался от предложения США по переговорам с Ливаном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
