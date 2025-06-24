ЖАЖДА ПЕРЕМИРИЯ



Среди прочего Трамп написал в соцсети, что Израиль и Иран обратились к нему почти одновременно. Как подчеркнул президент США, в будущем обе страны смогут процветать, при этом «им есть, что потерять, если государства сойдут с пути праведности и истины». В интервью NBC политик допустил, что перемирие между Израилем и Ираном продлится вечно.

По данным израильского телеканала i24 News, посредником в прекращении огня между Ираном и Израилем выступил Катар. Чуть позже агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника также написало, что Тегеран согласен на прекращение огня с Израилем, предложенное США при посредничестве Катара.

При этом глава Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций нет, однако, если Израиль прекратит атаковать не позднее четырех часов утра по местному времени, то Тегеран откажется от ударов. По его словам, окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже.