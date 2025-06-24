«Им есть, что терять!»: Трамп «помирил» Иран и Израиль под свист летящих ракет
Иран и Израиль согласились на «официальное прекращение 12-дневной войны», предложенное США при посредничестве Катара, при этом Тегеран продолжал военные атаки до четырех утра по местному времени.
Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, оно по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны», при этом первым огонь прекратит Тегеран, а Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.
Как подчеркнул политик, эта договоренность была бы невозможной без удара США по иранским ядерным объектам.
ЖАЖДА ПЕРЕМИРИЯ
Среди прочего Трамп написал в соцсети, что Израиль и Иран обратились к нему почти одновременно. Как подчеркнул президент США, в будущем обе страны смогут процветать, при этом «им есть, что потерять, если государства сойдут с пути праведности и истины». В интервью NBC политик допустил, что перемирие между Израилем и Ираном продлится вечно.
По данным израильского телеканала i24 News, посредником в прекращении огня между Ираном и Израилем выступил Катар. Чуть позже агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника также написало, что Тегеран согласен на прекращение огня с Израилем, предложенное США при посредничестве Катара.
При этом глава Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций нет, однако, если Израиль прекратит атаковать не позднее четырех часов утра по местному времени, то Тегеран откажется от ударов. По его словам, окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже.
ОБМЕН УДАРАМИ
Между тем ночью и Иран, и Израиль продолжали обмениваться ракетными ударами. Как отмечал Telegram-канал «Рыбарь», армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фактически наносила удары по правительственным и военным целям в Тегеране до четырех часов утра. Помимо прочего был убит физик-ядерщик Мохаммад Реза Седиги.
Со своей стороны в ЦАХАЛ сообщили, что выявили ракеты, запущенные с территории Ирана. Новые ракеты долетали до Израиля и за 10 минут до объявленного прекращения огня.
Как написал в соцсетях глава МИД Ирана Аракчи, военные операции против Израиля продолжались до четырех утра по местному времени. Дипломат также поблагодарил иранских военных, защищающих страну до последней минуты.
При этом по соцсетям разошлось видео прилета в Беэр-Шеве с уточнением, что Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. По данным израильской газеты Yediot, минимум шесть человек погибли после попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе.
Вечером накануне иранские военные также атаковали базу США Аль-Удейд в Катаре и аналогичный объект в Ираке, сообщала гостелерадиокомпания Ирана. Как заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, эти атаки не были неожиданностью ни для США, ни для России, но цели были выбраны неудачно.
«Я не думаю, что с Москвой согласовывали эти удары, это вряд ли. Здесь была права американская разведка, когда говорила, что сразу же после удара по "Фордо" (пострадавший от американских бомбардировок иранский ядерный объект - примечание НСН) ожидается ответный удар в течение 48 часов. Он и состоялся, подтвердив правильность информации. Мы также этого ждали. Но здесь есть опасность, что удары Ирана приходятся на суверенные территории соседей. Это будет хорошим предлогом для организации вооруженного ответа», — допускал собеседник НСН.
При этом Чупрыгин подчеркнул, что Иран не мог не ответить на бомбардировки США. Схожую позицию в разговоре с НСН озвучил и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, ответный удар со стороны Ирана более, чем справедлив, передает «Радиоточка НСН».
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