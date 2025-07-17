Кто здесь террорист? Нетаньяху хочет разрушить Сирию под благородным предлогом
Нетаньяху под предлогом защиты друзов «разбирается» с Сирией и решает свои собственные проблемы, предупреждают эксперты. Дмитрий Медведев после удара ЦАХАЛ по Дамаску призвал подумать, кто настоящий террорист.
Армия обороны Израиля накануне атаковала центр Дамаска после обещаний нанести «болезненные удары», если власти Сирии не прекратят нападки на друзскую общину. Политологи отмечают, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху просто вынудили вмешаться в ситуацию внутренние проблемы. Что произошло и к чему приведет новая эскалация в регионе – в материале НСН.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Камнем преткновения в этот раз стала провинция Эс-Сувейда на юге Сирии. Еще 15 июля Дамаск объявил о вводе войск в провинцию, где разгорелись масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими отрядами. По данным СМИ, со стороны друзов погибли сотни человек.
В тот же день Израиль выступил с официальным заявлением, пообещав защитить друзскую общину, которая связана «глубоким братским союзом» с израильскими друзами.
После падения режима Башара Асада в стране вспыхнули «восстания» тех, кто оказался против новой официальной власти в лице группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Сначала протестные настроения затронули Латакию, где живут алавиты, затем против новых властей выступили и друзы.
Любые манифесты национальных меньшинств жестко подавляются новым сирийским режимом. Друзы изначально были готовы к сотрудничеству с новыми властями, но так и не смогли договориться. Дело в том, что сирийская армия теперь состоит из представителей радикальных суннитских группировок, замешанных в преследовании друзов. Этот факт существенно затруднил переговоры, в итоге один из лидеров друзской общины Хикмат аль-Хиджри призвал дать отпор военной группировке у власти. Столкновения начались 13 июля, а 15 июля Дамаск объявил «зачистку от незаконных формирований».
ЧТО ДАЛЬШЕ
На данный момент на севере Израиля проживает более 150 тысяч друзов, поэтому Нетаньяху решил вмешаться в незаконные «зачистки» режима Сирии.
Израиль нанес авиаудар по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске. Армия Израиля сообщала, что готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией и готовится к нескольким дням боев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в сирийской провинции Эс-Сувейда «крайне тяжелой».
Военкор Олег Блохин сообщает, что более 700 бойцов со стороны действующего режима в Сирии были убиты в столкновениях с друзами и в результате израильских атак.
По его словам, военные начали выводить войска из провинции Сувейда. ВВС Израиля атаковали ряд «террористов» из 40-й дивизии, отказавшихся покинуть южную провинцию, добавил он.
Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», режим в Дамаске оказался перед выбором между продолжением военной кампании на юге Сирии и риском прямого столкновения с Израилем:
«С каждым днем «новая власть» теряет возможность оперативно контролировать юг, а каждый новый удар по коммуникациям и символическим объектам бьет в том числе и по имиджу режим Аль-Джуляни как силы, способной обеспечить безопасность».
ЗАЩИТНИК НЕТАНЬЯХУ
При этом эксперты видят в благородстве Нетаньяху скрытые мотивы. Израилю не нужны крепкие государства по соседству, поэтому он хочет устроить в Сирии бесконечный хаос, рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с НСН.
«Израилю интересен распад сирийской государственности, которая до сих пор пока не состоялась до конца после падения прошлого режима. Тель-Авиву выгоднее иметь дело с хаосом, чем со стабильными странами, которые могут укрепиться и представлять для него угрозу, например, как Иран. Сейчас сложилась удачная ситуация, что Израиль объявил себя защитником друзского меньшинства и якобы встал на их поддержку. Возможно, истинная цель — сформировать буферную зону в трех приграничных провинциях южной Сирии, а Тель-Авив просто опирается на друзов, чтобы они расширили свой контроль на все территории. Это попытка создать марионеточное государство по типу христианско-маронитского образования, которое существовало на юге Ливана до 2000 года. Именно это хочет увидеть Израиль и в Сирии», — отметил он.
Семенов добавил, что на конфликт никак не повлияет позиция президента США Дональда Трампа, ему придется смириться с ситуацией.
«США не поддерживают эти действия, но с другой стороны Нетаньяху никогда не останавливала эта проблема. Он нашел повод начать новую войну, так как две уже в тупике: с Ираном у него не получилось, в Газе он тоже ничего не может сделать с ХАМАСом и не знает, как дальше там вести боевые действия, а сейчас открывается возможность для маленького победоносного конфликта», - добавил он.
Кстати, из-за эскалации ситуации в Сирии был приостановлен суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обвиняемым в получении взяток и мошенничестве, сообщает The Times of Israel.
Об этом также саркастично упоминает военкор Александр Коц:
«Суд в отношении него по делу о коррупции в очередной раз (за последние шесть лет) перенесен в связи со сложной военной обстановкой».
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после удара ЦАХАЛ по Дамаску призвал подумать, кто здесь настоящий террорист, передает РИА Новости.
«Нынешний сирийский режим «хороший» или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? Страшно подумать, а вдруг они все?», - сказал он.
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