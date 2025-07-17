В тот же день Израиль выступил с официальным заявлением, пообещав защитить друзскую общину, которая связана «глубоким братским союзом» с израильскими друзами.

После падения режима Башара Асада в стране вспыхнули «восстания» тех, кто оказался против новой официальной власти в лице группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Сначала протестные настроения затронули Латакию, где живут алавиты, затем против новых властей выступили и друзы.

Любые манифесты национальных меньшинств жестко подавляются новым сирийским режимом. Друзы изначально были готовы к сотрудничеству с новыми властями, но так и не смогли договориться. Дело в том, что сирийская армия теперь состоит из представителей радикальных суннитских группировок, замешанных в преследовании друзов. Этот факт существенно затруднил переговоры, в итоге один из лидеров друзской общины Хикмат аль-Хиджри призвал дать отпор военной группировке у власти. Столкновения начались 13 июля, а 15 июля Дамаск объявил «зачистку от незаконных формирований».

ЧТО ДАЛЬШЕ

На данный момент на севере Израиля проживает более 150 тысяч друзов, поэтому Нетаньяху решил вмешаться в незаконные «зачистки» режима Сирии.

Израиль нанес авиаудар по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске. Армия Израиля сообщала, что готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией и готовится к нескольким дням боев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в сирийской провинции Эс-Сувейда «крайне тяжелой».

Военкор Олег Блохин сообщает, что более 700 бойцов со стороны действующего режима в Сирии были убиты в столкновениях с друзами и в результате израильских атак.

По его словам, военные начали выводить войска из провинции Сувейда. ВВС Израиля атаковали ряд «террористов» из 40-й дивизии, отказавшихся покинуть южную провинцию, добавил он.

Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», режим в Дамаске оказался перед выбором между продолжением военной кампании на юге Сирии и риском прямого столкновения с Израилем:

«С каждым днем «новая власть» теряет возможность оперативно контролировать юг, а каждый новый удар по коммуникациям и символическим объектам бьет в том числе и по имиджу режим Аль-Джуляни как силы, способной обеспечить безопасность».

ЗАЩИТНИК НЕТАНЬЯХУ

При этом эксперты видят в благородстве Нетаньяху скрытые мотивы. Израилю не нужны крепкие государства по соседству, поэтому он хочет устроить в Сирии бесконечный хаос, рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с НСН.

«Израилю интересен распад сирийской государственности, которая до сих пор пока не состоялась до конца после падения прошлого режима. Тель-Авиву выгоднее иметь дело с хаосом, чем со стабильными странами, которые могут укрепиться и представлять для него угрозу, например, как Иран. Сейчас сложилась удачная ситуация, что Израиль объявил себя защитником друзского меньшинства и якобы встал на их поддержку. Возможно, истинная цель — сформировать буферную зону в трех приграничных провинциях южной Сирии, а Тель-Авив просто опирается на друзов, чтобы они расширили свой контроль на все территории. Это попытка создать марионеточное государство по типу христианско-маронитского образования, которое существовало на юге Ливана до 2000 года. Именно это хочет увидеть Израиль и в Сирии», — отметил он.

Семенов добавил, что на конфликт никак не повлияет позиция президента США Дональда Трампа, ему придется смириться с ситуацией.