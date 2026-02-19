СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие дни

По данным телеканала, сотрудники аппарата нацбезопасности доложили главе государства Дональду Трампу, что американские военные готовы к возможным ударам в субботу. Окончательного решения пока не принято. Отмечается, что в Белом доме оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания от потенциальной атаки.

Тем временем, военные Израиля приведены в состояние повышенной готовности. Власти считают, что президент США Дональд Трамп вскоре примет решение о начале атаки на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

