СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие дни
Администрация США рассматривает возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие выходные дни, сообщает CBS News.
По данным телеканала, сотрудники аппарата нацбезопасности доложили главе государства Дональду Трампу, что американские военные готовы к возможным ударам в субботу. Окончательного решения пока не принято. Отмечается, что в Белом доме оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания от потенциальной атаки.
Тем временем, военные Израиля приведены в состояние повышенной готовности. Власти считают, что президент США Дональд Трамп вскоре примет решение о начале атаки на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие дни
- СМИ: Учителя жалуются на задержку выплат за классное руководство
- СМИ: Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах
- В Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку автомобилей
- Четверть МФО может «уйти» из-за оформления займов по биометрии
- Медведев считает, что Залужный начал свою игру против Зеленского
- Кадыров рассказал о примирении с Керимовым
- СМИ: Правительство РФ не готово поддержать «Самолет» прямыми субсидиями
- Стало известно, почему российские спортсмены не получили спонсорские телефоны
- СМИ: Крупномасштабное нападение на Иран неизбежно