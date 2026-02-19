СМИ: Учителя жалуются на задержку выплат за классное руководство

Как заявили в отраслевом профсоюзе, речь идет о федеральной доплате классным руководителям в размере 5 тысяч или 10 тысяч рублей в месяц. Выплата зависит от количества жителей того, или иного населенного пункта. При этом образовательное учреждение может повышать размер данной выплаты из фонда оплаты труда учреждения, но не может снижать.

Учителя из Хабаровского края рассказали, выплаты им начали поступать после того, как они пожаловались местным депутатам. Среди жалоб от учителей было также обращение из Архангельской области. В нем говорилось, что доплату за классное руководство в расчетные листы включили, но по факту она не поступила. Об аналогичной ситуации рассказали и педагоги из Башкирии.

Профсоюз «Учитель» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку. По словам юристов, задержка таких выплат — это нарушение трудового законодательства.

Ранее глава Минпросвещения призвал учителей потерпеть низкие зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

