Трамп не помирит Иран с Израилем, но «оторвёт» от России

США будет проще самим наладить отношения с Ираном, чем примирить его с Израилем и добиться такого же мирного соглашения, что и в Газе, заявил НСН Раджаб Сафаров.

Мечтам Дональда Трампа помирить Иран и Израиль не суждено сбыться, так как между этими странами лежат непримиримые разногласия. Об этом НСН рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском кнессете (парламенте), высказал смелое предположение, что Израиль «будет готов протянуть руку дружбы» своему извечному врагу в регионе - Ирану. Также ранее в беседе с Fox News Трамп заявил, что Иран доказал готовность к дипломатии. Как пишет Al Arabiya, позднее Трамп и вовсе отметил, что «было бы здорово заключить соглашение» с Ираном. Сафаров оценил реалистичность желаний Трампа.

Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
«Трамп иногда делает необоснованные и провокационные заявления. Он очень оптимистично подошел к вопросу урегулирования с Ираном. Между Израилем и Ираном лежит глубокая пропасть разногласий. Они принципиальны. И здесь какими-то преференциями и выгодными соглашениями дело не сдвинешь. Противоречия между двумя этими странами предполагают кардинальное изменение или политической системы Ирана, или места и положения Израиля на Ближнем Востоке, а также отсутствие поддержки со стороны США. В этом случае Ирану будет проще иметь дело с Израилем. Так что я не думаю, что между ними в ближайшее десятилетие возможны какие-то договорённости. Во-первых, не может быть договоренностей со страной, которая с точки зрения Ирана не существует. Они считают его сионистским образованием. Во-вторых, задачи и цели Израиля напрямую противоречат целям Ирана», - рассказал он.

При этом Сафаров подчеркнул, что есть надежда на восстановление отношений между Ираном и США. При этом, по его словам, Штаты могут это делать через изолирование Ирана от России и Китая.

«Скорее всего проще будет восстанавливать отношения между Ираном и Штатами. Здесь Штаты могут дать Ирану комплекс предложений, от которых тот не сможет отказаться. Все эти угрозы, с другой стороны, направлены на то, чтобы сделать Иран более сговорчивым. США максимально обостряют ситуацию, чтобы получить выгодное положение в переговорах с Ираном. Они хотят приостановить процесс его сближения с РФ и Китаем, а задача максимум – чтобы он вообще выпал из взаимодействиями с ними. США хотят сделать Иран основным партнером в исламском мире», - подытожил он.
Ранее Сафаров в беседе с НСН заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более 500 раз за весь период руководства Израилем нарушал и устные, и письменные договоренности, поэтому шансов, что установленное Трампом перемирие в Газе между Израилем и ХАМАС выльется в долгосрочный мир, крайне мало.

