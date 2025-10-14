Трамп не помирит Иран с Израилем, но «оторвёт» от России
США будет проще самим наладить отношения с Ираном, чем примирить его с Израилем и добиться такого же мирного соглашения, что и в Газе, заявил НСН Раджаб Сафаров.
Мечтам Дональда Трампа помирить Иран и Израиль не суждено сбыться, так как между этими странами лежат непримиримые разногласия. Об этом НСН рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском кнессете (парламенте), высказал смелое предположение, что Израиль «будет готов протянуть руку дружбы» своему извечному врагу в регионе - Ирану. Также ранее в беседе с Fox News Трамп заявил, что Иран доказал готовность к дипломатии. Как пишет Al Arabiya, позднее Трамп и вовсе отметил, что «было бы здорово заключить соглашение» с Ираном. Сафаров оценил реалистичность желаний Трампа.
«Трамп иногда делает необоснованные и провокационные заявления. Он очень оптимистично подошел к вопросу урегулирования с Ираном. Между Израилем и Ираном лежит глубокая пропасть разногласий. Они принципиальны. И здесь какими-то преференциями и выгодными соглашениями дело не сдвинешь. Противоречия между двумя этими странами предполагают кардинальное изменение или политической системы Ирана, или места и положения Израиля на Ближнем Востоке, а также отсутствие поддержки со стороны США. В этом случае Ирану будет проще иметь дело с Израилем. Так что я не думаю, что между ними в ближайшее десятилетие возможны какие-то договорённости. Во-первых, не может быть договоренностей со страной, которая с точки зрения Ирана не существует. Они считают его сионистским образованием. Во-вторых, задачи и цели Израиля напрямую противоречат целям Ирана», - рассказал он.
При этом Сафаров подчеркнул, что есть надежда на восстановление отношений между Ираном и США. При этом, по его словам, Штаты могут это делать через изолирование Ирана от России и Китая.
«Скорее всего проще будет восстанавливать отношения между Ираном и Штатами. Здесь Штаты могут дать Ирану комплекс предложений, от которых тот не сможет отказаться. Все эти угрозы, с другой стороны, направлены на то, чтобы сделать Иран более сговорчивым. США максимально обостряют ситуацию, чтобы получить выгодное положение в переговорах с Ираном. Они хотят приостановить процесс его сближения с РФ и Китаем, а задача максимум – чтобы он вообще выпал из взаимодействиями с ними. США хотят сделать Иран основным партнером в исламском мире», - подытожил он.
Ранее Сафаров в беседе с НСН заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более 500 раз за весь период руководства Израилем нарушал и устные, и письменные договоренности, поэтому шансов, что установленное Трампом перемирие в Газе между Израилем и ХАМАС выльется в долгосрочный мир, крайне мало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
- Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
- Посол Долгов оценил шансы Эрдогана повлиять на Зеленского
- Трамп не помирит Иран с Израилем, но «оторвёт» от России
- Котяков: Маткапиталом в 2026 году воспользуются 1,7 млн граждан
- Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Китае
- В Нижегородской области из-за БПЛА поврежден объект энергетики
- Вероломный Нетаньяху: Сохранение мира между Израилем и ХАМАС оценили в 10%
- На Ходорковского и его пособников завели дела о терроризме и захвате власти в РФ
- СМИ: США могут поставить Киеву 20-50 ракет Tomahawk
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru