Капитуляция вместо разгрома? Россия «примирила» Армению и Азербайджан

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в ходе специального обращения Владимир Путин.

Согласно заявлению, с полуночи 10 ноября объявляется полное прекращение огня. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых им позициях. Стороны обязуются произвести обмен военнопленными. Российских миротворцев развернут вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, о взятии которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Ереван должен передать Баку Агдамский район и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Такому категоричному и неудобному для Еревана разрешению карабахского конфликта предшествовал инцидент, в результате которого Азербайджан сбил на территории Армении российский вертолет Ми-24, летевший в сопровождении колонны 102-й российской военной базы. Отмечается, что вертолет находился в стороне от зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, один был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

В Баку сразу же заявили о готовности предпринять оперативное расследование и привлечь к ответственности виновных в гибели российских военных. Азербайджан принес извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.

Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым решением для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта. В телеобращении к нации он объявил, что это - фактически военная капитуляция Армении.