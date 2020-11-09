«Армян спасет только чудо». Столица Карабаха уже приговорена
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам рассказал в эфире НСН, что в военном плане означает взятие азербайджанской армией города Шуши в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян признал в понедельник, что вооруженные силы НКР оставили город Шуши. Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль этого города.
Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин объяснил в эфире НСН, что в военном плане означает для армян потеря города Шуши.
«Армян в Карабахе может спасти только чудо. События для них пошли по катастрофическому сценарию. Степанакерт находится вплотную к Шуши. Речь идет уже о боях за сам Степанакерт. Шансы его удержать мизерные. Если только приедут какие-то подразделения из самой Армении или подует "северный ветер" откуда угодно. Шансы же ополчения самого Карабаха сейчас призрачные», - сказал Норин.
Военный эксперт также отметил, что регулярные Вооруженные силы Армении не участвуют массово в нынешнем конфликте в Карабахе. По его мнению, это может быть связано с позицией Турции, которая может прямо вмешаться в конфликт в случае полноценного участия в нем Еревана.
«Степанакерт при нынешних обстоятельствах продержится несколько дней, поскольку снабжение перерезано», - считает Норин.
Поражение армян в Карабахе военный эксперт объяснил несопоставимой разницей военных бюджетов и ресурсов Баку и Еревана.
«У армии Армении в 90-е годы был очень хороший кадровый состав, их офицеры еще служили в советской армии, имели боевой опыт в Афганистане. Со временем этот фактор нивелировался. Сейчас армянская армия - это армия мирного времени. Преимущества лучшей военной выучки армяне в итоге лишились», - заключил военный историк.
Он также добавил, что в самом Степанакерте наверняка будут уличные бои.
«Бои за Степанакерт будут длиться ровно до того момента, пока у защитников города не закончатся патроны. А они закончатся, поскольку снабжение перерезано», - подчеркнул военный эксперт.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.
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