«Армян спасет только чудо». Столица Карабаха уже приговорена

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян признал в понедельник, что вооруженные силы НКР оставили город Шуши. Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль этого города.

Теперь Вооружённые силы Азербайджана подступают к столице НКР Степанакерту, а само существование непризнанной республики становится под угрозу.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин объяснил в эфире НСН, что в военном плане означает для армян потеря города Шуши.

«Армян в Карабахе может спасти только чудо. События для них пошли по катастрофическому сценарию. Степанакерт находится вплотную к Шуши. Речь идет уже о боях за сам Степанакерт. Шансы его удержать мизерные. Если только приедут какие-то подразделения из самой Армении или подует "северный ветер" откуда угодно. Шансы же ополчения самого Карабаха сейчас призрачные», - сказал Норин.



Военный эксперт также отметил, что регулярные Вооруженные силы Армении не участвуют массово в нынешнем конфликте в Карабахе. По его мнению, это может быть связано с позицией Турции, которая может прямо вмешаться в конфликт в случае полноценного участия в нем Еревана.

«Степанакерт при нынешних обстоятельствах продержится несколько дней, поскольку снабжение перерезано», - считает Норин.