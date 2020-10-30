«Будет разгром»: Стрелков предрёк Армении потерю Карабаха

В Нагорном Карабахе азербайджанские войска вплотную подошли к ключевому городу Шуше, который расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта. Об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, в случае захвата Шуши азербайджанцы получат возможность обстреливать Степанакерт из большинства имеющихся артиллерийских систем.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН высказал мнение, что захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе.

«По неофициальным данным на вчерашний вечер, уже на 2-2,5 км подошли. Почти на окраине стоят. А что удивляться? Развал обороны на южном фланге, разгром фактически всего правого фланга армянских сил не мог не привести к тому, что противник рвется к жизненно важным центрам. Если Шуша будет занята, судьба Степанакерта и всего Нагорного Карабаха будет решена, поскольку будет перерезана главная дорога, которая соединяет НКР с остальной Арменией. После этого им достаточно взять под огневой контроль с воздуха очень тяжелую горную дорогу на севере, которая и так постоянно под угрозой, – и все. Вся группировка армянских вооруженных сил оказывается в оперативном окружении. Снабжение будет чрезвычайно затруднено, и возникнет угроза полного окружения, выходить из которого придется, бросив как минимум всю тяжелую боевую технику, чтобы спасти людей. Сил для контрудара, я уверен, у армян нет, с учетом полного господства турецкой авиации в воздухе. В случае падения Шуши - это стратегический успех Азербайджана и стратегическое поражение Армении. Может быть, даже решающее», - объяснил Стрелков.