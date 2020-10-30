«Будет разгром»: Стрелков предрёк Армении потерю Карабаха
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что у Еревана только два пути: либо "тотально" воевать с Азербайджаном без шансов на успех, либо капитулировать в Нагорном Карабахе.
В Нагорном Карабахе азербайджанские войска вплотную подошли к ключевому городу Шуше, который расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта. Об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, в случае захвата Шуши азербайджанцы получат возможность обстреливать Степанакерт из большинства имеющихся артиллерийских систем.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН высказал мнение, что захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе.
«По неофициальным данным на вчерашний вечер, уже на 2-2,5 км подошли. Почти на окраине стоят. А что удивляться? Развал обороны на южном фланге, разгром фактически всего правого фланга армянских сил не мог не привести к тому, что противник рвется к жизненно важным центрам. Если Шуша будет занята, судьба Степанакерта и всего Нагорного Карабаха будет решена, поскольку будет перерезана главная дорога, которая соединяет НКР с остальной Арменией. После этого им достаточно взять под огневой контроль с воздуха очень тяжелую горную дорогу на севере, которая и так постоянно под угрозой, – и все. Вся группировка армянских вооруженных сил оказывается в оперативном окружении. Снабжение будет чрезвычайно затруднено, и возникнет угроза полного окружения, выходить из которого придется, бросив как минимум всю тяжелую боевую технику, чтобы спасти людей. Сил для контрудара, я уверен, у армян нет, с учетом полного господства турецкой авиации в воздухе. В случае падения Шуши - это стратегический успех Азербайджана и стратегическое поражение Армении. Может быть, даже решающее», - объяснил Стрелков.
По его мнению, военный успех Азербайджана – это заслуга Турции.
«Турецкий генштаб, который руководит операцией, демонстрирует хорошую выучку и умение применяться к обстоятельствам и быстро маневрировать силами», - пояснил собеседник НСН.
Он считает, что Еревану в этой ситуации необходимо или тотально воевать, или капитулировать.
«Тотально воевать – значит, вести боевые действия без каких-либо шансов на успех, поскольку у Армении нет союзников, которые были бы готовы за нее вступиться. Допустим, нанести ракетные удары по азербайджанским нефтекомплексам. Что армянская сторона категорически избегает делать с самого начала боевых действий. Но это означает начало войны уже по всей границе Армении, чего, видимо, Пашинян стремится избежать. Вполне возможно, что несмотря на свою воинственную риторику, Пашинян уже смирился с потерей Карабаха и стремится вывести собственно Армению из войны. С потерями, естественно, но без полного разгрома. Если Армения начнет воевать по всем фронтам, она получит удары со стороны Нахичевани, в горных районах, которые прилегают к Карабаху с севера и граничат с самой Арменией. Военный разгром Армении в этой ситуации неизбежен. Поэтому, не получив поддержки со стороны Российской Федерации, которой, видимо, не будет, все закончится капитуляцией и полной зачисткой Нагорного Карабаха войсками турецкой коалиции», - сказал Стрелков.
Накануне президент России Владимир Путин допустил возможность передачи Азербайджану семи районов на границе с Нагорным Карабахом, которые заняты Арменией. По его мнению, долгосрочное урегулирование конфликта возможно при балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван.
По мнению Стрелкова, предложение Путина запоздало изначально и по факту было пустым звуком.
«С самого начала Азербайджан и Турция объявили, что их задачей является полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. Ни о каких семи районах они не говорили. Полное восстановление территориальной целостности – это семь районов плюс бывшая Нагорно-Карабахская автономная область. На меньшее они не согласны вообще. Все заключавшиеся перемирия заключались, чтобы продемонстрировать якобы миролюбие. Никто их не собирался соблюдать, тем более азербайджанские военные в условиях уже тогда наметившегося прорыва. Путинская дипломатия в очередной раз показала свой имитационный, симулякровый характер», - заключил эксперт.
Ранее профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян заявил НСН, что Ереван не пойдет ни на какие компромиссы в переговорах с Баку.
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