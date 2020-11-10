Пашинян подписал заявление о прекращении боевых действий в Карабахе
10 ноября 202001:03
Президент Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает агентство, заявление подписали также президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава России Владимир Путин.
Данную информацию Пашинян опубликовал в своем профиле в Facebook. Он назвал принятое решение "крайне тяжелым". Он отметил, что решение вступает в силу с 1:00 10 ноября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru