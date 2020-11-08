Падение Шуши. Армия НКР в окружении?

Пока руководство Армении и Азербайджана выясняют правду о боях за Шушу, в России уже сделали вывод об исходе войны в Нагорном Карабахе. 

В Минобороны Армении опровергают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате ключевого города Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Бои в Шуше продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», - уточнил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

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При этом Алиев уже называет 8 ноября исторической датой – днем, когда Шуша перешла под контроль Азербайджана.

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», - считает Алиев.

На фоне военной пропаганды с армянской и азербайджанской сторон бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН пообещал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши.

«Ситуация может обрушиться в считанные дни, потому что кроме шушинского направления, которое для Азербайджана сейчас главное, наступление ведется на Мартуни, где бои уже идут фактически на окраине города. Наступательные действия идут и на северном фронте. Противостоять турецко-азербайджанской коалиции, которая применяет самую современную турецкую технику, Армения не может. Не говоря уже о Карабахе. Без серьезного вмешательства в этот конфликт, даже не в качестве участника боевых действий, а хотя бы в рамках ультиматумов, Ирана или Российской Федерации, а лучше обоих, боевые действия в любом случае закончатся разгромом армян и оккупацией Карабаха. Вопрос только во времени», - пояснил собеседник НСН.

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Стрелков также назвал главные военные ошибки армянского командования в Нагорном Карабахе, которые могут привести к окончательной потере региона.

«Армянская сторона совершила очень большое количество и стратегических и тактических ошибок, которые привели к быстрому поражению на южном фланге и острейшему оперативному кризису, фактически полуокружению армянских войск. Даже отступить сейчас из района Степанакерта, Магдуни, Агдама, сохранив технику, войска Нагорного Карабаха не могут. Они на пороге полного разгрома, если в ближайшее время не разблокируют трассу. Зона турецкого влияния к западу от Шуши расширяется. Можно говорить, что порог поражения уже преодолен», - посетовал эксперт.

По оценке Стрелкова, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.

Ранее профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян заявил НСН, что Ереван не пойдет ни на какие компромиссы в переговорах с Баку.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Игорь СтрелковВойнаАзербайджанАрменияНагорный Карабах
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