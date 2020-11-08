Падение Шуши. Армия НКР в окружении?

При этом Алиев уже называет 8 ноября исторической датой – днем, когда Шуша перешла под контроль Азербайджана.

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», - считает Алиев.

На фоне военной пропаганды с армянской и азербайджанской сторон бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН пообещал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши.

«Ситуация может обрушиться в считанные дни, потому что кроме шушинского направления, которое для Азербайджана сейчас главное, наступление ведется на Мартуни, где бои уже идут фактически на окраине города. Наступательные действия идут и на северном фронте. Противостоять турецко-азербайджанской коалиции, которая применяет самую современную турецкую технику, Армения не может. Не говоря уже о Карабахе. Без серьезного вмешательства в этот конфликт, даже не в качестве участника боевых действий, а хотя бы в рамках ультиматумов, Ирана или Российской Федерации, а лучше обоих, боевые действия в любом случае закончатся разгромом армян и оккупацией Карабаха. Вопрос только во времени», - пояснил собеседник НСН.