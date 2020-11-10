Россия начала вводить миротворцев в Карабах
Россия приступила утром во вторник к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны РФ. Одновременно Армения начала вывод войск с территории.
Россия направит в Карабах 1960 миротворцев, а также 470 единиц техники. Они будут доставлены в зону конфликта на военно-транспортных самолетах Ил-76 из аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, пункт дислокации которой находится в Самарской области. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Россия будет проводить миссию вместе с Турцией.
Накануне президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян договорились о прекращении войны в Карабахе.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян признал в понедельник, что вооруженные силы НКР оставили город Шуши. Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин объяснил в эфире НСН, что в военном плане означает для армян потеря города Шуши.
«Армян в Карабахе может спасти только чудо. События для них пошли по катастрофическому сценарию. Степанакерт находится вплотную к Шуши. Речь идет уже о боях за сам Степанакерт. Шансы его удержать мизерные. Если только приедут какие-то подразделения из самой Армении или подует "северный ветер" откуда угодно. Шансы же ополчения самого Карабаха сейчас призрачные», - сказал Норин.
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