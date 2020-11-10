Россия начала вводить миротворцев в Карабах

Россия приступила утром во вторник к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны РФ. Одновременно Армения начала вывод войск с территории.

Россия направит в Карабах 1960 миротворцев, а также 470 единиц техники. Они будут доставлены в зону конфликта на военно-транспортных самолетах Ил-76 из аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, пункт дислокации которой находится в Самарской области. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Россия будет проводить миссию вместе с Турцией.