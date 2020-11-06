«За порогом разгрома». Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

В Нагорном Карабахе азербайджанские войска вплотную подошли к дороге, которая соединяет столицу непризнанной республики Степанакерт с Арменией, по ней идет снабжение армянской армии. Как сообщает минобороны НКР, бои уже идут у городов Лачин и Шуша.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН объяснил, что под Лачином оперативный кризис у армян не настолько острый, как под Шушей.

«Азербайджанским войскам совершенно без разницы, где перехватывать дорогу между Лачином и Шушей и, соответственно, Степанакертом. Они ее уже перехватили трое суток назад и прервали снабжение всей армянской группировки к востоку от Степанакерта и Шуши. То есть теперь захватывать Лачинский коридор им особо нужды нет. Давление они продолжат оказывать – а вдруг получится, с одной стороны. С другой – рано или поздно его все равно придется занимать. А так армянские силы восточнее Степанакерта и Шуши находятся в оперативном окружении. Поскольку южная дорога, одна из двух, которые связывают Степанакерт с Арменией, уже перерезана. Северная дорога тоже находится недалеко от линии фронта и под интенсивным воздействием полевой артиллерии турецкой коалиции, не говоря уже об авиации», - сказал Стрелков.

Он отметил, что через некоторое время армянские силы будут испытывать недостаток боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия. «Охват Шуши – это серьезное стратегическое достижение в этом наступлении со стороны Азербайджана», - подчеркнул экс-глава минобороны ДНР.

По его словам, если Шуша падет, счет до полного поражения армян пойдет на недели.