«Не нужен самой Армении». Карабаху предрекли мрачное будущее

Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о захвате города, отметив, что бои продолжаются. После этого в Баку заявили, что таким образом Армения пытается «успокоить общество».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН дал прогноз, как будут дальше развиваться события в Нагорном Карабахе.

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«Степанакерт и окружающие населенные пункты будут практически отрезаны от территории Армении. То есть он не будет пополняться людьми, вооружением, боеприпасами, топливом и так далее. Это лишь вопрос времени, когда оставшаяся территория будет занята азербайджанскими военными. Но я не рискну какие-то конкретные сроки называть», - сказал он.

Военный эксперт также отметил, что потеря независимости Карабаха никак не отразится на России.

«К России это отношения не имеет. Мы не участвуем в конфликте никаким образом. У обеих сторон есть российское вооружение, но ни одного военного из России в Карабахе нет. На мой взгляд, нечего нам там делать абсолютно. Мы не можем быть большими патриотами, чем местные власти и население. Не надо за других воевать, пусть они сами свои вопросы решают. Армения не признаёт Карабах, о чем тут говорить. Если он не нужен самой Армении, то нам тем более», - резюмировал Мураховский.

На фоне военной пропаганды с армянской и азербайджанской сторон бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. Стрелков также назвал главные военные ошибки армянского командования в Нагорном Карабахе, которые могут привести к окончательной потере региона. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.

Ранее профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян заявил НСН, что Ереван не пойдет ни на какие компромиссы в переговорах с Баку.

