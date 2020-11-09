СМИ: Российский вертолёт сбили над Арменией

Российский вертолёт сбили на территории Армении, сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Предположительно, вертолёт был сбит со стороны Нахичеванской автономной республики, входящей в состав Азербайджана.

Подробности инцидента уточняются.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Стороны конфликта заключили несколько соглашений о гуманитарном перемирии, однако боестолкновения на спорной территории продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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