СМИ: Российский вертолёт сбили над Арменией
Российский вертолёт сбили на территории Армении, сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Предположительно, вертолёт был сбит со стороны Нахичеванской автономной республики, входящей в состав Азербайджана.
Подробности инцидента уточняются.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Стороны конфликта заключили несколько соглашений о гуманитарном перемирии, однако боестолкновения на спорной территории продолжаются.
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