Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна

Оппозиционные партии Армении выступили с совместным требованием отставки правительства страны и премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт «Интерфакс».

В заявлении, подписанном 17 армянскими оппозиционными партиями, указано требование о «добровольном отстранении ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства». Отмечается, что для «предотвращения необратимых потерь» необходима отставка действующего исполнительного органа и создание нового для решения военно-политических проблем и прорыва в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Авторы заявления уверены, что со сменой представителей власти «несокрушимая армянская армия и объединённый армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».

Оппозиционные партии подчёркивают, что неоднократно выступали с предложениями прорыва на политическом, дипломатическом, военном фронтах, однако правительство на них не ответило.

В заявлении отмечается, что предпринимаемые властью действия «несоизмеримы с угрозой выживания нашего народа». Оппозиция считает, что правительство и премьер-министр полностью несут ответственность за сложившуюся ситуацию в Карабахе. По мнению авторов заявления, власти «не избавились от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства в тяжелое положение».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Республики заключили несколько соглашений о прекращении огня, однако боестолкновения в зоне конфликта продолжаются.

